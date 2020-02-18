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  3. 18 Şubat 2020 10:05

Çatıdaki kar yığını çığ gibi düştü

Van'ın Bahçesaray ilçesinde tek katlı işyerlerinin çatısında biriken kar yığınları, çığ gibi düştü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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