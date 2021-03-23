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  4. Çatıdan ip sarkıtıp girdiği evde eşini katletti!

Çatıdan ip sarkıtıp girdiği evde eşini katletti!

Denizli'de bir kişi boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi eşini 6 katlı binanın çatısından sarkıttığı iple girdiği evde defalarca bıçaklayarak öldürdü.

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