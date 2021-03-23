Anasayfa Video Galeriler Gündem Çatıdan ip sarkıtıp girdiği evde eşini katletti! Çatıdan ip sarkıtıp girdiği evde eşini katletti! 23 Mart 2021 Salı Saat: 10:05 Denizli'de bir kişi boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi eşini 6 katlı binanın çatısından sarkıttığı iple girdiği evde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60599349c3d0507b7b17eb13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CNN Türk canlı yayınında Atatürk kavgası! Stüdyoyu terk etti Bangladeş’teki yangında 9 bin 600 ev kül oldu Şişli'de gaspa uğrayan kadın metrelerce sürüklendi Canlı yayın karıştı; Ahmet Hakan reklama ''kaçtı''! Levent Gültekin'e saldırdığı iddia edilen şüpheliler yakalandı ''Erdoğan'ın bedduası tuttu, damat kadar taş düştü'' Şişli'de lastik deposunda yangın Antalya'da kural tanımayan rezalet! Villadaki ''VIP'' partiye baskın! Mehmet Ali Erbil'den yıllar sonra gelen itiraf