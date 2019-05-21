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  3. 21 Mayıs 2019 21:05

Çatışma sonrası hastanede yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Sakarya’da iki grup arasındaki silahlı çatışma sonrası hastanede pompalı tüfekle 2’si polis 4 kişinin vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tüfekle hastanede dehşet saçan şahıs ile polisin çatıştığı anlar anbean kaydedildi. Olay, 2 gün önce Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde yaşanmıştı. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma yaşanmış, yaşanan...

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