Çatışma sonrası hastanede yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı
21 Mayıs 2019 21:05
Çatışma sonrası hastanede yaşanan saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Sakarya’da iki grup arasındaki silahlı çatışma sonrası hastanede pompalı tüfekle 2’si polis 4 kişinin vurulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Tüfekle hastanede dehşet saçan şahıs ile polisin çatıştığı anlar anbean kaydedildi. Olay, 2 gün önce Arifiye ilçesi Kumbaşı Mahallesi’nde yaşanmıştı. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma yaşanmış, yaşanan...