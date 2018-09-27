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  3. 27 Eylül 2018 12:45

Çatışmasızlık bölgesi ilk kez havadan görüntülendi

Soçi’de varılan mutabakat sonucunda oluşturulması planlanan çatışmasızlık bölgesi ilk defa İHA tarafından havadan görüntülendi. Rusya’nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Suriye’nin İdlib bölgesi için yapılan mutabakat sonucunda çatışmasızlık bölgesi oluşturulması konusunda mutabakata varılmıştı. Mutabakata göre, Halep’in...

Bilgin Pro
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