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  3. 27 Nisan 2019 12:00

Çatlaklar oluşan yolda zemin etüdü çalışmaları sürüyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt’ta yolda ve bir binada oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan alanda incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya incelemede bulunurken ekipler de bir yandan bölgedeki zemin etüdü çalışmalarını sürdürüyorEsenyurt’un Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Orhangazi Caddesi’nde bir binada var ve yollarda çatlakların oluşması nedeniyle tedbir amaçlı cadde üzerinde...

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Perpa Ticaret Merkezindeki yangın havadan görüntülendi
Perpa Ticaret Merkezindeki yangın havadan görüntülendi
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Perpa Ticaret Merkezinde yangın
Perpa Ticaret Merkezinde yangın
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Başakşehir’de bir inşaatta göçük meydana geldi:1 ölü
Başakşehir’de bir inşaatta göçük meydana geldi:1 ölü
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Boşanıyorum arabası
"Boşanıyorum" arabası
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