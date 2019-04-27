Çatlaklar oluşan yolda zemin etüdü çalışmaları sürüyor
27 Nisan 2019 12:00
Çatlaklar oluşan yolda zemin etüdü çalışmaları sürüyor
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenyurt’ta yolda ve bir binada oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan alanda incelemelerde bulundu. Vali Yerlikaya incelemede bulunurken ekipler de bir yandan bölgedeki zemin etüdü çalışmalarını sürdürüyorEsenyurt’un Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Orhangazi Caddesi’nde bir binada var ve yollarda çatlakların oluşması nedeniyle tedbir amaçlı cadde üzerinde...