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  3. 27 Nisan 2019 09:45

Çatlakların oluştuğu bina ve yollar havadan görüntülendi

Esenyurt’ta yolda ve bir binada oluşan çatlaklar nedeniyle boşaltılan alan günün ilk ışıklarında havadan drone ile görüntülendi. Konuyla ilgili kriz masası da oluşturulurken, 25 bina da oturan vatandaşların tahliye edildiği duyurulmuştu. Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan Orhangazi Caddesi’nde bulunan bir binada var ve yollarda çatlakların oluşması nedeniyle tedbir amaçlı cadde üzerinde...

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