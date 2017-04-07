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  3. 07 Nisan 2017 12:20

Çavuşoğlu: ABDnin müdahalesini destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye yönelik operasyonunu desteklediklerini söyledi.

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