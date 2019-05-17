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  3. 17 Mayıs 2019 12:40

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Helsinki’de Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Letonya temaslarının ardından Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 129. Toplantısı’na katılmak üzere Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye geçen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ziyaretinin ikinci gününde Helsinki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, ikili...

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