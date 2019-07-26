Çavuşoğlu, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı ile görüştü
26 Temmuz 2019 13:20
Çavuşoğlu, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geldiği Tayland’da, Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı Varodom Pitakanonda ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Toplantısı’na katılmak üzere Tayland’a geldi. Çavuşoğlu, Tayland temasları kapsamında Chiang Mai Ticaret Odası Başkanı Varodom Pitakanonda ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, geçtiğimiz saatlerde...