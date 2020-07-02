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  3. 02 Temmuz 2020 14:10

Çavuşoğlu: ''Fransa bizden özür dilemeli''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gemilerimizin Fransız gemilerine kilit attığı iddiası doğru değildir. Fransa'nın bizden özür dilemesi gerekir" dedi.

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