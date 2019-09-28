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  3. 28 Eylül 2019 00:00

Çavuşoğlu: "NATO'nun genişlemesi bizim için her zaman öncelikli olmuştur"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin F-35 savaş uçakları programına ilişkin, "Tekrar Türkiye'yi işin içine aktif bir şekilde katma düşünceleri var ama daha somut önerilerini görmedik. " dedi.

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