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  3. 20 Ağustos 2019 16:30

Çavuşoğlu "Saldıranların sadece felakete yol açabileceğini anlatıyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib’de Türk konvoyuna yapılan saldırıya ilişkin, “Burada ateşkesi sağlamamız lazım rejim siyasi çözüme fazla inanmadığı için askeri çözümü zorlamaya başladı. Rejimin garantörü kim Rusya ve İran, özellikle Rusların oralardan özellikle taciz geliyor açıklamaları doğru değil. Tüm dünyaya bu konuda çağrıda bulunuyoruz. Burası Suriye’nin geleceği bakımından ve...

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