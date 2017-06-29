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  3. 29 Haziran 2017 00:45

Çavuşoğlu ve Akıncı, Cenevrede siyasi temsilcilerle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cenevre'deki Kıbrıs Konferansının ardından KKTC'li siyasi temsilcilerle bir araya geldi.

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