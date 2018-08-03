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  3. 03 Ağustos 2018 10:35

Çavuşoğlu’ndan kritik görüşme sonrası ilk açıklama

ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile Singapur’da görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşme sonrası ilk açıklamasını yaptı. Türkiye ile ABD arasında yaşanan Rahip Brunson krizi sonrası ABD’nin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında yaptırım kararı almasının ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ilk kez yüz yüze...

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