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  3. 16 Mayıs 2017 12:15

Çay termosundan denizaltı yaptı

Adıyaman’da çay termosundan denizaltı yapan Mustafa Budak’ın yeni hedefi insansız hava aracı yapmak.

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Türkiyenin tam donanımlı ilk biyomedikal cihazı yalnız ve yaşlı hastaları yalnız bırakmayacak
Türkiyenin tam donanımlı ilk biyomedikal cihazı yalnız ve yaşlı hastaları yalnız bırakmayacak
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Kırıkkalede yol çöktü
Kırıkkalede yol çöktü
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İstanbulda acil servise baltalı saldırı
İstanbulda acil servise baltalı saldırı
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Özel Halk Otobüsü şoförlerine eğitim verildi
Özel Halk Otobüsü şoförlerine eğitim verildi
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Geri dönüşüm metoduyla kentsel dönüşüm projesi hayata geçiyor!
Geri dönüşüm metoduyla kentsel dönüşüm projesi hayata geçiyor!
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Yangında engelli çocuğu evde unuttular
Yangında engelli çocuğu evde unuttular