Anasayfa Video Galeriler Gündem Çayın atığından ilaç etken maddesi üretildi Çayın atığından ilaç etken maddesi üretildi 15 Ekim 2021 Cuma Saat: 10:50 Karadeniz bölgesinde çay üretimi ve işlenmesi sırasında ortaya çıkan atık maddeleri yüksek teknoloji ile işleyen AR-GE firması, çeşitli ilaç etken maddeleri üretti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/616932d60d670f0d0f5616c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meclis'te güldüren anlar... AK Partili vekil konuştu, TBMM'den kahkahalar yükseldi Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık fena karıştı Hayvanat bahçesinde skandal iddia: ''16 kurt bahis için ayının üzerine salındı'' TBMM kürsüsünde kadın milletvekilinin gözyaşları Camdaki Kız'da sürpriz yakınlaşma Teşkilat dizisnde tüyleri diken diken eden sahne İstanbul'da korkunç cinayet; karı koca katledildiler! Sınıfta öğrencisine şiddet uygulamıştı! Görüntüler ortaya çıktı Hasrete dayanamayan Aleyna Tilki'ye balonlu karşılama