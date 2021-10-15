  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Çayın atığından ilaç etken maddesi üretildi

Çayın atığından ilaç etken maddesi üretildi

Karadeniz bölgesinde çay üretimi ve işlenmesi sırasında ortaya çıkan atık maddeleri yüksek teknoloji ile işleyen AR-GE firması, çeşitli ilaç etken maddeleri üretti.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Meclis'te güldüren anlar... AK Partili vekil konuştu, TBMM'den kahkahalar yükseldi
Esra Erol'da canlı yayın bitti ortalık fena karıştı
Hayvanat bahçesinde skandal iddia: ''16 kurt bahis için ayının üzerine salındı''
TBMM kürsüsünde kadın milletvekilinin gözyaşları
Camdaki Kız'da sürpriz yakınlaşma
Teşkilat dizisnde tüyleri diken diken eden sahne
İstanbul'da korkunç cinayet; karı koca katledildiler!
Sınıfta öğrencisine şiddet uygulamıştı! Görüntüler ortaya çıktı
Hasrete dayanamayan Aleyna Tilki'ye balonlu karşılama