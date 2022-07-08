Anasayfa Video Galeriler Gündem Ceceli'nin Kabe’deki görüntüleri ortaya çıktı, kimse ''Erdoğan'' diye dua edenleri göremedi Ceceli'nin Kabe’deki görüntüleri ortaya çıktı, kimse ''Erdoğan'' diye dua edenleri göremedi 08 Temmuz 2022 Cuma Saat: 12:20 AK Parti Mehmet Özhaseki'nin ''Kabe'den aradı, küçük boylular geliyorlar Erdoğan diye duaya başlıyorlar dedi'' dediği ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin Kabe’de tavaf görüntüleri ortaya çıktı Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c7f6dfb919b42a520e9e53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Japonya'nın eski başbakanının öldürülme anı ortaya çıktı Kutsal topraklarda 2 yıl sonra 1 milyon hacı adayı Arafat'ta buluştu İktidarın ''hurda'' ilan ettiği THK'nın yangın söndürme uçakları bakın nerede görüntülendi Fatma Girik'in vasiyetiyle ilgili yeni açıklama İstanbul'da dehşet! Silahlarla basıp kabusu yaşattılar Çarşaflı kadınlara nefret kustu! Sosyal medyayı karıştıran paylaşım Tatilciler yola çıktı; İstanbul trafiği durma noktasında! 43 ilin geçiş güzergahında trafik durdu Canlı yayına damgasını vuran tartışma