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  4. Ceceli'nin Kabe’deki görüntüleri ortaya çıktı, kimse ''Erdoğan'' diye dua edenleri göremedi

Ceceli'nin Kabe’deki görüntüleri ortaya çıktı, kimse ''Erdoğan'' diye dua edenleri göremedi

AK Parti Mehmet Özhaseki'nin ''Kabe'den aradı, küçük boylular geliyorlar Erdoğan diye duaya başlıyorlar dedi''  dediği ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli'nin Kabe’de tavaf görüntüleri ortaya çıktı

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