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  4. Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı! Dev yanarda alev püskürtüyor

Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı! Dev yanarda alev püskürtüyor

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki yanardağ aktif duruma geçti.

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