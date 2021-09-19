Anasayfa Video Galeriler Gündem Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı! Dev yanarda alev püskürtüyor Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı! Dev yanarda alev püskürtüyor 19 Eylül 2021 Pazar Saat: 22:35 İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma'daki yanardağ aktif duruma geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6147910508bd442adb77b203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meğer Erdoğan'a göre ''abartılacak bir sorun değil''miş! Galata Köprüsü'nden gemiye atlayan ''çılgın'' bu sefer öyle bir şey yaptı ki... Dehşet anları: Ustasını rehin alıp boğazını kesti Erdoğan Fransızca kitabı böyle tanıttı: ''Görüldüğü gibi bu da İngilizcesi'' Gelin adayı Solmaz'ın Seda Sayan konserindeki mini elbiseli dans gösterisi olay oldu Üsküdar'da korku dolu anlar: Çırpınışları gören sahile koştu Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra açıklaması: Gökhan'la barışabilirim Ümit Özdağ: İçişleri itiraf etti, 5 milyon Suriyeli, 80 milyon Türk'ün işlediği kadar suç işliyor SpaceX'in 3 günlük uzay yolculuğu sona erdi