Anasayfa Video Galeriler Gündem Çekicili otomobil hırsızları kamerada: Lüks aracı çekiciyle çaldılar Çekicili otomobil hırsızları kamerada: Lüks aracı çekiciyle çaldılar 07 Haziran 2024 Cuma Saat: 14:00 Güncelleme: 07 Haziran 2024 Cuma 14:00 Bursa'da bir villanın önünde park halindeki Mercedes marka otomobili çekiciye yükleyerek çalan hırsızlar, polisin kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6662e86029dd1913dd0c8a43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dolandırıcıların yeni tuzağı da ünlü isimler oldu Görüntüler MSB'den: SİHA hainleri böyle vurdu Okan Buruk'tan boş sözleşmeye 2 yıllık imza Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Tatilcilere bir kötü haber daha Abdullah Çatlı'nın adı meydana verildi Hayalet köy 30 yıl sonra canlandı: Geri dönüyorlar Kız meleselesi kanlı bitti: Keserle, tornavidayla birbirlerine girdiler, yaralılar var Marmaris'te orman yangını: Cennet 1,5 saatte cehenneme döndü İstanbul'da binadan kopan parçalar araçların üzerine düştü