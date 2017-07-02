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  3. 02 Temmuz 2017 11:15

Çekicinin üstündeki yamuk haldeki kamyon faciaya davetiye çıkardı

Arkasında taşıdığı yamuk şekilde duran kamyonla trafikte ilerleyen araç çekicisi, faciaya davetiye çıkardı.

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Yavru kediyi kurtarmak için canı pahasına yol ortasında durdu
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