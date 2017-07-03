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  3. 03 Temmuz 2017 18:15

Çekicinin üstündeki yamuk haldeki kamyon faciaya davetiye çıkardı

Arkasında taşıdığı yamuk şekilde duran kamyonla trafikte ilerleyen araç çekicisi, faciaya davetiye çıkardı.

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Ayağı ağacın gövdesine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Ayağı ağacın gövdesine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı
Video Galeri
Türk Bayraklı gemiye Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı
Türk Bayraklı gemiye Yunan Sahil Güvenliği ateş açtı
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Başkent İtfaiyesinden kümeste yılan avı
Başkent İtfaiyesinden kümeste yılan avı
Video Galeri
Kemal Sunal, mezarı başında anıldı
Kemal Sunal, mezarı başında anıldı
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İzmirde yeniden yükselen alevler korkuttu
İzmirde yeniden yükselen alevler korkuttu
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Gündüz vakti domuzlar köye akın etti
Gündüz vakti domuzlar köye akın etti