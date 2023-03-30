Çekiliş tamamlandı: Togg’un ilk sahipleri belli oldu

Türkiye'nin yerli ve akıllı otomobili Togg T10X için sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler için çekiliş yapıldı.

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