Anasayfa Video Galeriler Gündem Çekiliş tamamlandı: Togg’un ilk sahipleri belli oldu Çekiliş tamamlandı: Togg’un ilk sahipleri belli oldu 30 Mart 2023 Perşembe Saat: 07:30 Türkiye'nin yerli ve akıllı otomobili Togg T10X için sipariş hakkı kazanan asıl ve yedek talihliler için çekiliş yapıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6425105c35f3f01ef3421ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'den görüşme sonrası açıklama Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce görüşmesi başladı Fırtına fena vurdu; dalgaların boyu 7 metreyi aştı Kışın yağmayan kar Mart sonunda yağdı: Kar kalınlığı 1 metre! Marmara Üniversitesi'nde göçük: 1 kişi toprak altında kaldı Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim Erdoğan asgari ücret için zam tarihini açıkladı Ormanda yetişiyor, fiyatı altınla yarışıyor! Köylüler her yerde onu arıyor Bakan Bilgin asgari ücret ek zam için şartı açıkladı