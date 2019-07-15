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  3. 15 Temmuz 2019 10:15

Çekmeköy’de takla atan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Çekmeköy’de seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan çukura uçtu. Araç sürücüsü Erkan Yaman olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Çekmeköy Koçullu mevkiinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sürücü Erkan Yaman hakimiyetindeki otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki çukura uçtu. Buraya düşerek takla atan araç ters biçimde devrildi. Olay yerine...

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