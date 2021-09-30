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  4. Çektiği krediyi kapattığını zannetti ama... 21 yıl sonra 1 kuruş için icralık oldu!

Çektiği krediyi kapattığını zannetti ama... 21 yıl sonra 1 kuruş için icralık oldu!

Osmaniye’de 2000 yılında çektiği ve ödeyip bitirdiğini sanan vatandaş 1 kuruş bakiyesi yüzünden icralık oldu.

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