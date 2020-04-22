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  3. 22 Nisan 2020 00:35

Çekya’daki Türk vatandaşları yurda getiriliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Çekya’da mahsur kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen öğrenciler ile geçici süreliğine bu ülkede bulunanlar için özel uçak seferi düzenlendi.

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