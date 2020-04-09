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  3. 09 Nisan 2020 00:10

Celal Şengör canlı yayında uyuyakaldı !

Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programına katılan Prof. Dr. Celal Şengör, programın diğer konuğu Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşurken canlı yayında uyuyakaldı.

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