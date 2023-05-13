Anasayfa Video Galeriler Gündem Celal Şengör kime oy vereceğini açıkladı Celal Şengör kime oy vereceğini açıkladı 13 Mayıs 2023 Cumartesi Saat: 17:30 Güncelleme: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 17:30 Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, 14 Mayıs seçimlerinde hangi adaya oy vereceğini açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/645f9f0707d9b6033d4bd493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Buket Aydın: Saadet Partililer Erdoğan'a oy verir Kılıçdaroğlu'ndan sandık görevlilerine uyarı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle birlikte Anıtkabir'e çıktı Yerli otomobil Togg asfaltı ağlattı: 0'dan 100'e 7 saniyede çıktı İmamoğlu: ''Seçim sonuçlanana kadar görev yerlerinizi bırakmayın'' Kılıçdaroğlu: ''Yeni başlangıçlar geliyor gençler. Çok heyecanlıyım'' Erdoğan'dan seçime 1 kala Anayasa teklifi: ''50+1 değişmeli'' Mansur Yavaş, AK Parti'deki HDP'li isimleri deşifre etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, taklidini yapan fenomene gülmedi