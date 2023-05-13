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Celal Şengör kime oy vereceğini açıkladı

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Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, 14 Mayıs seçimlerinde hangi adaya oy vereceğini açıkladı.

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