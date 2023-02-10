Anasayfa Video Galeriler Gündem Celal Şengör’den Erdoğan’a: “Tenkit edene şerefsiz diyor” Celal Şengör’den Erdoğan’a: “Tenkit edene şerefsiz diyor” 10 Şubat 2023 Cuma Saat: 17:45 Güncelleme: 10 Şubat 2023 Cuma 17:45 Prof. Dr. Celal Şengör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremden iki gün sonra Hatay’da yaptığı açıklamada sarf ettiği “şerefsiz” sözlerine tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e658909a30bd7586527cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muhalefetten sert sözler: ''AFAD yetersiz kaldı'' Osmaniye'de artçı deprem: 4 katlı bina yıkıldı! Enkazdan ses geldi; 8 kişi peş peşe çıkarıldı Erdoğan: Farklı kente geçenlerin kira bedellerini karşılayacağız Hatay'da yol kesen yağmacılar kamerada Depremden saniyeler önce ışık patlaması Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntüler! kahramanmaras-uzman_cavus_depremin_103_uncu_saatinde_sag_cikarildi Enkaz üstünde hırsızlık anı canlı yayına yansıdı