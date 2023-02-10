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  4. Celal Şengör’den Erdoğan’a: “Tenkit edene şerefsiz diyor”

Celal Şengör’den Erdoğan’a: “Tenkit edene şerefsiz diyor”

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Prof. Dr. Celal Şengör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremden iki gün sonra Hatay’da yaptığı açıklamada sarf ettiği “şerefsiz” sözlerine tepki gösterdi.

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