Celal Şengör’den Erdoğan’a: “Tenkit edene şerefsiz diyor”

Prof. Dr. Celal Şengör, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın depremden iki gün sonra Hatay’da yaptığı açıklamada sarf ettiği “şerefsiz” sözlerine tepki gösterdi.

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