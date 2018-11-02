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  3. 02 Kasım 2018 20:00

Çelik açıkladı: "Karar son telefon görüşmesinde alındı"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaptırım krizinin bitmesine ilişkin, "En son Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump arasında görüşmede karara bağlanmıştır. Eş zamanlı olarak bugün Türkiye saati ile 16.30 civarında karşılıklı olarak bu kararlar kaldırılmıştır. Bundan sonraki normalleşme için önemli bir aşamadır” dedi....

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