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Celil Nalçakan'ı da öldürdüler

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Sosyal medyada sansasyonel paylaşımlar yaparak etkileşim sağlamaya çalışan dolandırıcılar bu sefer de ünlü oyuncu Celil Nalçakan'ın öldüğü iddiasını yaydı. Celil Nalçakan ise öldüğüne dair iddialara adeta ateş püskürdü.

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