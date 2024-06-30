Celil Nalçakan'ı da öldürdüler

Sosyal medyada sansasyonel paylaşımlar yaparak etkileşim sağlamaya çalışan dolandırıcılar bu sefer de ünlü oyuncu Celil Nalçakan'ın öldüğü iddiasını yaydı. Celil Nalçakan ise öldüğüne dair iddialara adeta ateş püskürdü.

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