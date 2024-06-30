Anasayfa Video Galeriler Gündem Celil Nalçakan'ı da öldürdüler Celil Nalçakan'ı da öldürdüler 30 Haziran 2024 Pazar Saat: 21:06 Güncelleme: 30 Haziran 2024 Pazar 21:06 Sosyal medyada sansasyonel paylaşımlar yaparak etkileşim sağlamaya çalışan dolandırıcılar bu sefer de ünlü oyuncu Celil Nalçakan'ın öldüğü iddiasını yaydı. Celil Nalçakan ise öldüğüne dair iddialara adeta ateş püskürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66819eaea33a84ebcf0658a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlama anı kamerada Fransa’da otoyola küçük uçak düştü: 3 ölü İstanbul'da Onur Yürüyüşü gerginliği: Çok sayıda gözaltı var Saros’ta deniz yatağında uyuyakaldı, 2 mil açıkta kurtarıldı Beşiktaş'ta Van Bronckhorst, dönemi resmen başladı Mahalle ortasında el yapımı bomba attılar Ege ile Akdeniz'in kesiştiği cennet Marmaris'te orman yangını Anız yangını üniversite kampüsüne sıçradı 98. Gazi Koşusu'nda kazanan belli oldu