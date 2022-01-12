  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Cem Bölükbaşı Formula 2'de!

Cem Bölükbaşı Formula 2'de!

Milli sporcu Cem Bölükbaşı, gelecek sezon Formula 2'de mücadele edeceğini duyurdu. Bölükbaşı, Formula 2'de Charouz Racing System takımında yarışacak.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İstanbul'da motosiklet hırsızlık çetesi çökertildi
Antalya'da ilginç anlar! Şehre inen 2 geyik kameraya yansıdı
Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü
DEAŞ'a 300 polisle şafak operasyonu
Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var
Hastaneye yetişemeyen kadın otobüste doğurdu
Liseli kızların meydan kavgasına coplu müdahale
Sokak köpekleri minik çocuğa kabusu yaşattı
A Haber'den ''vallahi pes, billahi pes'' dedirten habercilik!