Anasayfa Video Galeriler Gündem Cem Bölükbaşı Formula 2'de! Cem Bölükbaşı Formula 2'de! 12 Ocak 2022 Çarşamba Saat: 13:56 Milli sporcu Cem Bölükbaşı, gelecek sezon Formula 2'de mücadele edeceğini duyurdu. Bölükbaşı, Formula 2'de Charouz Racing System takımında yarışacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61deb3d7b6d9b376de28dcff" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da motosiklet hırsızlık çetesi çökertildi Antalya'da ilginç anlar! Şehre inen 2 geyik kameraya yansıdı Kar yağışı Edirne'den giriş yaptı! Kent beyaza büründü DEAŞ'a 300 polisle şafak operasyonu Sarıyer'de iki İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var Hastaneye yetişemeyen kadın otobüste doğurdu Liseli kızların meydan kavgasına coplu müdahale Sokak köpekleri minik çocuğa kabusu yaşattı A Haber'den ''vallahi pes, billahi pes'' dedirten habercilik!