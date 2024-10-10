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  4. Cem Garipoğlu annesinin gözü önünde yeniden defnedildi

Cem Garipoğlu annesinin gözü önünde yeniden defnedildi

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Cem Garipoğlu’nun mezarından alınan örneklerin, ailenin DNA’sı ile uyuştuğunun açıklanmasının ardından Garipoğlu’nun cenazesi yeniden Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

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