Anasayfa Video Galeriler Gündem Cem Garipoğlu annesinin gözü önünde yeniden defnedildi Cem Garipoğlu annesinin gözü önünde yeniden defnedildi 10 Ekim 2024 Perşembe Saat: 12:55 Güncelleme: 10 Ekim 2024 Perşembe 12:55 Cem Garipoğlu’nun mezarından alınan örneklerin, ailenin DNA’sı ile uyuştuğunun açıklanmasının ardından Garipoğlu’nun cenazesi yeniden Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6707a4a2f2276614a4020203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taklit ve tağşişli ürünler bu laboratuvarda belirleniyor Sınırda yasa dışı göçmen operasyonu: Koltuğun altından çıktılar 13 polis şehit olmuştu... DEM Parti il binasına operasyon: Gözaltılar var İstanbul'da binanın bodrumunda ele geçirilen silahlar şoke etti Türkiye'de cennetten bir köşe: Doğal havuzlar hayran bırakıyor 7 yaşındaki çocuğu sapığın elinden mahalleli kurtardı İstanbul'da korkunç olay: Başına demir korkuluk düştü Yolcu otobüsünde kabus: Yanarak kül oldu Adım adım taciz kamerada: Genç kadına kabusu yaşattı, ev hapsine mahkum edildi