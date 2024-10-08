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  4. Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonucu belli oldu

Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonucu belli oldu

Münevver Karabulut'un katili Cem Garioğlu'nun mezarından alınan kemik örneklerinin Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Mezardaki kemiklerin Cem Garipoğlu'na ait olduğu açıklandı.

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