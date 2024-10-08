Anasayfa Video Galeriler Gündem Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonucu belli oldu Cem Garipoğlu'nun DNA testi sonucu belli oldu 08 Ekim 2024 Salı Saat: 11:56 Münevver Karabulut'un katili Cem Garioğlu'nun mezarından alınan kemik örneklerinin Adli Tıp incelemesi tamamlandı. Mezardaki kemiklerin Cem Garipoğlu'na ait olduğu açıklandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6704f3adcd19597c4600e923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İşlerini bırakıp köye yerleşen 2 kız kardeşten büyük başarı Uçmakdere'de ölümden kılpayı kurtuluş kamerada: Yamaç paraşütünde korku dolu anlar Okul önünde mastürbasyon yapan sapık suçüstü yakalandı 81 ilde kaçak göçmen avı: Binlerce kişi yakalandı İstanbul'da trajik olay: Karısı intihar edince kendisi de intihara kalkıştı İstanbul'da yine sapık dehşeti: Genç kadını takip edip, taciz etti İzmir Havalimanı'nda kaçakçılara ameliyat: Cinsel organlarından onlarca külçe altın çıktı Şırnak'ta faciadan dönüldü: Akaryakıt tankeri devrildi! İstanbul'da 3 katlı binada çökme: Beton parçaları otomobillerin üzerine düştü!