Münevver Karabulut'un katili olan ve konulduğu cezaevindeki hücresinde ölü olarak bulunan Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66fe6de20fcc99b8c30526b3" allowfullscreen></iframe>