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Cem Garipoğlu'nun mezarında dikkat çeken görüntü

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Mezarının açılmasına karar verilen Cem Garipoğlu'nun mezarının etrafına bariyerlerle önlem alınması dikkat çekti.

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