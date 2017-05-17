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  3. 17 Mayıs 2017 14:15

Cem Küçük: Bu tür hadsiz laflara gerek yok

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında, Türkiye Gazetesi Yazarı Fuat Uğur ve Gazeteci Yazar Cem Küçük, Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı saygısızlık konuşuldu.

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