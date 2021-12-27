Anasayfa Video Galeriler Gündem Cem Küçük emekliye yapılacak zammı canlı yayında açıkladı Cem Küçük emekliye yapılacak zammı canlı yayında açıkladı 27 Aralık 2021 Pazartesi Saat: 08:05 AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen yazar gazeteci Cem Küçük dün akşam katıldığı canlı yayında "AK Partili yetkililerden öğrendim" deyip emeklilere 2022 yılı için yapılacak maaş zam oranını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61c949acf201c749470dbea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Düzce’de mobilya fabrikasında yangın Uludağ'da büyük panik; otel tahliye edildi! İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 çocuk hastanelik oldu Ecza deposunda ele geçirilenler ''yok artık'' dedirtti İp cambazı metrelerce yüksekten yere çakıldı İstanbul'da yine pitbull dehşeti! 2 yaralı var Sokak ortasında ''pes'' dedirten çarşaflı hırsızlık kamerada Yine pitbull yine dehşet! Küçük çocuğa böyle saldırdı İsmailağa Cemaati'nden ''kur korumalı mevduat'' açıklaması: ''Allah'a harp ilan etmektir''