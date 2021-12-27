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  4. Cem Küçük emekliye yapılacak zammı canlı yayında açıkladı

Cem Küçük emekliye yapılacak zammı canlı yayında açıkladı

AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen yazar gazeteci Cem Küçük dün akşam katıldığı canlı yayında "AK Partili yetkililerden öğrendim" deyip emeklilere 2022 yılı için yapılacak maaş zam oranını açıkladı.

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