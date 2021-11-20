Anasayfa Video Galeriler Gündem Cem Küçük'ten ekonomi yorumu: ''Vatandaş dişini sıkacak'' Cem Küçük'ten ekonomi yorumu: ''Vatandaş dişini sıkacak'' 20 Kasım 2021 Cumartesi Saat: 13:20 İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük, kurdaki yükselişle ilgili olarak ''İlaç, elektrik, yeme-içme pahalanacak, vatandaş dişini sıkacak'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6198cbf915f39d00e84f8693" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Küçük Müslüme'nin ölümünde büyük şüphe! Kendi başına 7 kilometre uzağa nasıl gitti? Ekranların merakla beklenen dizisi Yalnız Kurt'tan ilk fragman İstanbul'un gizli cennetinde renk cümbüşü başladı Canlı yayında Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun zor anları Bir açıklama daha geldi! Depremler Türkiye'deki yanardağı harekete mi geçirdi ? PKK/YPG'den kanlı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı! Aşı karşıtları ortalığı savaş alanına çevirip, polis araçlarını yaktı AK Partili isimden canlı yayında tepki çeken sözler: ''Alışacaksınız!'' 5.1'lik deprem sonrası heyelan paniği