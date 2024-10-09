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  4. Cem Öğretir canlı yayında korkuttu: Burnunun kanadığını gören Esra Erol şoke oldu

Cem Öğretir canlı yayında korkuttu: Burnunun kanadığını gören Esra Erol şoke oldu

ATV ekranlarında Esra Erol'un programına bağlantı gerçekleştiren ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanayınca yayından alındı.

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