Anasayfa Video Galeriler Gündem Cem Öğretir canlı yayında korkuttu: Burnunun kanadığını gören Esra Erol şoke oldu Cem Öğretir canlı yayında korkuttu: Burnunun kanadığını gören Esra Erol şoke oldu 09 Ekim 2024 Çarşamba Saat: 22:30 ATV ekranlarında Esra Erol'un programına bağlantı gerçekleştiren ana haber sunucusu Cem Öğretir'in canlı yayında burnu kanayınca yayından alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6706d9e31fad84255c00f603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şoke eden olay: Cenazede tabuttan ses geldi; hastaneye kaldırıldı Erdoğan kendisine yöneltilen soruyu muhabir Rüya Akkuş'a cevaplattı Erdoğan açıkladı: Suç makineleri tutuklu yargılanacak Çalıştıracak işçi bulamayınca, baba mesleği için Almanya'dan Türkiye'ye döndü Lübnan'dan tahliyeler sürüyor: 361 yolcu daha Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet fırçası canlı yayına yansıdı Türk bilim insanlarından alzheimer tedavisi için umut olacak dev adım Bu da rakun istilası: Bahçeye çıkınca gözlerine inanamadı Gabar'ın günlük petrol üretimi 47 bin varile çıktı