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  3. 05 Ekim 2020 15:15

Cem Özer’in özel fotoğrafları ifşa oldu

Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının yorumculuğunu yapan Seren Serengil ünlü sanatçı Cem Özer'in uygunsuz fotoğrafları takipçisi tarafından ifşa edildi.

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