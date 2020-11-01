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  3. 01 Kasım 2020 21:35

Cem Uzan esnafla canlı yayında buluştu

Fransa’da yaşayan iş insanı ve Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan, Genç Parti il teşkilatının planlamasıyla memleketi Sakarya'da canlı bağlantı üzerinden esnaf ile görüştü.

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