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  4. Cem Uzan küresel medya patronu olarak medyaya geri dönüyor

Cem Uzan küresel medya patronu olarak medyaya geri dönüyor

İki ay önce yaptığı sürpriz bir açıklamayla siyaseti bıraktığını açıklayan Cem Uzan medya sektörüne "küresel medya patronu" olarak dönmeye hazırlanıyor.

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