Cem Uzan küresel medya patronu olarak medyaya geri dönüyor

İki ay önce yaptığı sürpriz bir açıklamayla siyaseti bıraktığını açıklayan Cem Uzan medya sektörüne "küresel medya patronu" olarak dönmeye hazırlanıyor.

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