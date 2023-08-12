Anasayfa Video Galeriler Gündem Cem Uzan küresel medya patronu olarak medyaya geri dönüyor Cem Uzan küresel medya patronu olarak medyaya geri dönüyor 12 Ağustos 2023 Cumartesi Saat: 19:20 İki ay önce yaptığı sürpriz bir açıklamayla siyaseti bıraktığını açıklayan Cem Uzan medya sektörüne "küresel medya patronu" olarak dönmeye hazırlanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d7b145af432c6b3179a933" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mansur Yavaş duyurdu: Mamak Metrosu'nun ihale süreci başlıyor Fred, Fenerbahçe için İstanbul'da İstanbul'da yürek yakan an! Annesi gözaltında İstanbul'da bina çöktü, 1 kişi enkaz altında 35 yıl önce doktorlar sadece 5-6 ay ömür biçmişti... Deprem değil bina öldürür sözü bu görüntülerle kanıtlandı İzmir'de korkutan yangın 4 teröristin öldürüldüğü operasyon anı kamerada Perseid Meteor yağmuru depremi tetikler mi ?