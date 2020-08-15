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  3. 15 Ağustos 2020 13:20

Cem Uzan'dan TakımZ paylaşımı

Genç Parti'nin kurucusu Cem Uzan da kendi Twitter hesabından "Ülkem için ben de kollarımı sıvadım" diyen bir genç kızın videosunu "Sen Ben Biz Türkiye'yiz" yazarak #TakımZ ve #GençParti hastagleriyle paylaştı.

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