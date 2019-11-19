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  3. 19 Kasım 2019 14:45

Cem Yılmaz, Azeri dansıyla sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli ile yaşadığı aşk geçtiğimiz günlerde biten Cem Yılmaz, gösteri için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gitti. Cem Yılmaz, Azeri dansıyla sosyal medyayı salladı.

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