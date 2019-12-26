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  3. 26 Aralık 2019 00:00

Cem Yılmaz hastanelik oldu !

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabı Instagram'dan sağlık sorunu nedeniyle bir gösterisinin iptal olduğunu açıkladı.

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A Haber'de çok konuşulacak Kanal İstanbul savunması
A Haber'de çok konuşulacak Kanal İstanbul savunması
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Eşinden şiddet gören hamile kadın: Ölmek istemiyorum
Eşinden şiddet gören hamile kadın: "Ölmek istemiyorum"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Burnuma sigara kokuları geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Burnuma sigara kokuları geliyor"
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Kanal İstanbul'a itiraz etmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu
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Cem Yılmaz'ı görünce ne yapacağını şaşırdı !
Cem Yılmaz'ı görünce ne yapacağını şaşırdı !
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İmamoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt alkış aldı !
İmamoğlu'nun gazeteciye verdiği yanıt alkış aldı !
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