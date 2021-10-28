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Cem Yılmaz, Tarkan esprisiyle kırdı geçirdi

Ünlü e-ticaret şirketinin reklamında oynayan megastar Tarkan, sosyal medyada gündem oldu. Bir diğer e-ticaret markasının reklam yüzü olan Cem Yılmaz ise yaptığı espriyle kırdı geçirdi.

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