Anasayfa Video Galeriler Gündem Cem Yılmaz, Tarkan esprisiyle kırdı geçirdi Cem Yılmaz, Tarkan esprisiyle kırdı geçirdi 28 Ekim 2021 Perşembe Saat: 15:35 Ünlü e-ticaret şirketinin reklamında oynayan megastar Tarkan, sosyal medyada gündem oldu. Bir diğer e-ticaret markasının reklam yüzü olan Cem Yılmaz ise yaptığı espriyle kırdı geçirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617a992db0dbe266ec1fd7a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ünlü türkücü hakkında canlı yayında şok iddia Dehşete düşüren intihar anı kamerada O Türkiye'nin gökyüzündeki efsanesi: SOLOTÜRK! Emin Çapa'dan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı için bir ipucu daha Sevgilisini katledip emniyetin bahçesine bıraktı HDP'li Gergerlioğlu ile Meclis Başkanı Şentop birbirine girdi 10 büyükelçi nasıl geri adım attı? Çavuşoğlu ilk kez açıkladı Vahşete suçüstü! Köpekleri diri diri çukura gömdüler İstanbul'da yolcu seçen taksiciden ''pes'' dediretn sözler