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Cem Yılmaz ve Ercan Saatçi'den sosyal medyayı sallayan düet

Yapımcı ve müzisyen Ercan Saatçi, Cem Yılmaz’ın Netflix dizisi Erşan Kuneri dizisinin müzikleri için Cem Yılmaz ile birlikte düet yaptı.

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