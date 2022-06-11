Cem Yılmaz ve Ercan Saatçi'den sosyal medyayı sallayan düet

Yapımcı ve müzisyen Ercan Saatçi, Cem Yılmaz’ın Netflix dizisi Erşan Kuneri dizisinin müzikleri için Cem Yılmaz ile birlikte düet yaptı.

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