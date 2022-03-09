Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan'a ''en iyi kadın oyuncu'' göndermesi

Netflix'te yayınlanan PEra Palas'ta Gece Yarısı adlı yapımın başrol oyuncusu Hazal Kaya için sarfettiği sözler olay olan Ahmet Hakan'a bir tepki de Cem Yılmaz'dan geldi.

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