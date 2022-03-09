Anasayfa Video Galeriler Gündem Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan'a ''en iyi kadın oyuncu'' göndermesi Cem Yılmaz'dan Ahmet Hakan'a ''en iyi kadın oyuncu'' göndermesi 09 Mart 2022 Çarşamba Saat: 08:20 Netflix'te yayınlanan PEra Palas'ta Gece Yarısı adlı yapımın başrol oyuncusu Hazal Kaya için sarfettiği sözler olay olan Ahmet Hakan'a bir tepki de Cem Yılmaz'dan geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62283912b38ab94b4c7a4543" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sürücüler dikkat ! Bolu Dağı geçişi bembeyaz! Ankara'da protokol yolundaki İsrail bayrakları yırtıp, yaktılar Ayçiçek denetimine çıkan Vali 4 bin 500 koli ayçiçek yağını görünce... Canlı yayında bir anda göğsü açılınca stüdyodakiler neye uğradığını şaşırdı Gözü dönen Rus ordusu insani koridora saldırdı Müge Anlı'nın kadınlar günü mesajı stüdyoyu ayağa kaldırdı Masumlar Apartmanı'nda Safiye kritik kararın eşiğinde Serenay Sarıkaya'nın ''ayçiçek yağı'' videosu sosyal medyayı salladı İstanbul'da sosyal medyada beğeni uğruna ölüm yolculuğu