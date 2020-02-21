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  3. 21 Şubat 2020 12:15

Cem Yılmaz'dan kafa karıştıran evlilik açıklaması

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz, muhabirlerin evlilik sorularına ''Doğru, evlendim'' diye yanıt verdi.

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