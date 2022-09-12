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  4. Cem Yılmaz'dan kendisine ''soytarı'' diyenlere öyle bir yanıt verdi ki

Cem Yılmaz'dan kendisine ''soytarı'' diyenlere öyle bir yanıt verdi ki

Ünlü komedyen Cem Yılmaz kendisi için "soytarı" diyenlere verdiği yanıtla gündem oldu.

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